Que faut-il savoir sur les chèques-vacances ?

Une petite révolution pour les familles. 4,7 millions, c’est le nombre de foyers français qui bénéficient cette année des chèques-vacances. Et les vacances, c'est l’essentiel selon le slogan des chèques-vacances, des petits coupons en papier qui ont soufflé leur quarantième bougie l’an dernier. Lancés par le président François Mitterrand et son ministère du Temps libre, les chèques vacances sont gérés par une agence nationale publique, l’ANCV.



La première année, 5.000 personnes en ont profité et plus le temps passe et plus leur nombre augmente, à tel point que cette année, si on prend en compte tous les membres de la famille, 11 millions de Français en bénéficient, car tous les salariés peuvent en faire la demande. Que vous soyez en CDD ou CDI. Dans la fonction publique ou dans le privé, auto-entrepreneur ou dans le libéral, vous êtes concernés.



Dans les entreprises par exemple, c'est le CSE, le Comité social et économique qui s’en occupe. "Le chèque-vacance trouve son chemin auprès de 18.500 CSE aujourd'hui en France. Et très souvent, la dotation du CSE va à ceux qui en ont le plus besoin", explique Christophe Boniface de l’ANCV. Plus votre salaire est important et plus votre participation au carnet de chèques-vacances est importante.

Comment les utiliser ?

Ces petits coupons en papier de 10, 20, 25 et 50 euros, non sécables, sont valables 2 ans. Mais ils servent principalement à financer vos voyages. L’éventail de possibilités est très large, il y a près de 200.000 professionnels du tourisme partenaires de l’ANCV, Comme des agences de location de kayak, des compagnies aériennes en passant par les salles de cinéma. Pour reconnaitre les professionnelles qui acceptent les chèques vacances, il suffit de trouver le logo ANCV sur la devanture ou sur le site internet.

En revanche, les chèques-vacances ne sont pas autorisés dans les supermarchés, pour payer vos courses ou dans les stations essences. Mais selon les derniers chiffres de l’ANCV, les Français utilisent majoritairement leurs coupons dans les restaurants, dans l’hébergement, les transports puis les loisirs. En moyenne chaque année, chaque Français reçoit 370 euros de chèques-vacances.

Depuis 2 ans, le chèque-vacances dématérialisé, le chèque connect, est de plus en plus utilisé, et contrairement à son cousin le chèque papier, il nécessite une petite manipulation sur le site de l’ANCV pour transformer vos coupons et les utiliser sur internet. Ils peuvent permettre de payer aux centimes près. En deux ans, l’ANCV est passé de 67 à 107 millions d’euros de chèques connect émis. Le paiement dématérialisé, proposé depuis mai 2022 sur SNCF Connect, a été utilisé cinq fois plus que l’été dernier pour le règlement des trajets réservés