SNCF : peut-on payer ses billets pour les ponts de mai avec des chèques-vacances ?

Le mois de mai est sans doute l'un des mois préférés des Français pour ses jours fériés, au nombre de 4 ! Et en cette année 2023, vous pourrez profiter de plusieurs week-ends prolongés grâce au lundi 1er mai, lundi 8 mai, jeudi 18 mai et lundi 29 mai. Si vous souhaitez partir en week-end, sachez que la billetterie de la SNCF ouvre dès ce mercredi 25 janvier à 6h du matin pour les TGV et Intercités, pour des trajets entre le 27 mars et le 31 mai.

Alors évidemment, les premiers billets sont toujours les moins chers, car plus un train se remplit, plus les tarifs grimpent. Et pour payer, vous pouvez vous tourner vers les chèques-vacances si vous en disposez. Pour rappel, il est possible d’en bénéficier dans le cadre de votre travail, que vous soyez dans le secteur privé ou public, mais aussi par la CAF si vous avez des revenus modestes.

Depuis mai 2022, vous pouvez utiliser ce moyen de paiement directement en ligne sur le site de la SNCF. Pour pouvoir les utiliser sur le site SNCF Connect, il faudra néanmoins convertir vos chèques-vacances classiques en chèques-vacances "connect". Il faut donc les dématérialiser via le site ou l'application de l’Agence nationale des chèques vacances (ANCV). Vous pourrez ensuite les utiliser quel que soit votre trajet, y compris pour les ponts de mai, même s'il y a des exceptions.

Les cas où vous ne pouvez pas payer en chèques-vacances

Les chèques-vacances ne sont utilisables que sur "un trajet loisirs avec TGV INOUI, INTERCITES et TER en France ou vers l'Allemagne, la Suisse et l'Italie", explique la SNCF. Vous ne pourrez pas payer avec pour un trajet OUIGO par exemple. La billetterie est d'ailleurs déjà ouverte pour les trajets Ouigo jusqu'au 1er juillet.

Les chèques-vacances ne sont pas utilisables, non plus, si le total de votre commande est inférieur à 20 euros, ou si vous souhaitez réserver un billet business, Eurostar, Thalys ou pour des trajets 100% internationaux. Si vous souhaitez réserver un billet pour un animal, pour un bus, avec une carte de réduction ou à un prix réduit grâce à un code promo, ou si vous commandez depuis l'étranger, ce mode de paiement est également indisponible.

Enfin, il est tout à fait possible de payer directement en gare, au guichet, avec vos chèques-vacances au format papier.

