Chaque année, près de 4.5 millions de personnes bénéficient des chèques-vacances. Ils peuvent être utilisés pour acheter des prestations d'hébergement, de transport, de voyage, de restaurant, de culture et de loisirs.

De plus, les chèques-vacances sont très faciles à utiliser : ils fonctionnent comme des billets de banque et peuvent se cumuler. Seule contrainte : les professionnels ne peuvent pas rendre la monnaie avec des chèques-vacances.

Les salariés du secteur privé, les agents et retraités de la fonction publique et même les travailleurs indépendants ou de petites entreprises peuvent en bénéficier. Mais gare aux chèques-vacances périmés car les ils ne sont valables que jusqu'à la deuxième année civile à compter de la date d'émission du chèque-vacance. Mais pas d'inquiétude, vous pourrez toujours échanger vos chèques périmés contre des chèques vacances neufs.

Au sommaire de l'émission

Conso : les chèques-vacances sont-ils vraiment avantageux ?

Invité : Alain Schmitt, Directeur général de l'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV).



Jardinage : comment fleurir nos balcons tout l’été ?

Invité : Pierre Nessmann, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de " Rustica pratique " et rédacteur en chef de l’émission " Mission : Végétal " diffusée sur M6.

Cuisine : Quelles recettes avec le melon ?

Invitée : Sonia Ezgulian, cuisinière, auteur et journaliste.

Coup de cœur de l'émission

2020 - "Jardins parisiens" de Pascal Giudicelli

Célèbres ou secrets, les jardins parisiens sont souvent ignorés du grand public. Musée à ciel ouvert, ils sont le refuge, le paradis des rêveurs et des poètes.

Amoureux de l'art des jardins et de la botanique,, architecte paysagiste et land artiste. Je tente à travers ces croquis de retranscrire l'esprit du lieu. Pour chacun des 20 arrondissements de Paris, j'ai choisi un jardin par affinité. Pour chacun d'entre eux j'ai réalisé un croquis illustré de quelques ressentis jetés sur le moment, ainsi qu'un détail botanique.

Herbes hautes, buissons touffus, abondance de fleurs, la nature a repris ses droits pendant le confinement causé par l'épidémie de Covid-19. Situation inédite, il me semblait important d'immortaliser ce moment unique à travers une série de croquis.

Puisse ce livre donner envie de (re)découvrir le charme unique des jardins parisiens.