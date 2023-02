Réforme des retraites : 9 situations qui peuvent vous concerner

L'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée a pris fin vendredi 17 février à minuit. Depuis sa présentation en Conseil des ministres le 23 janvier, le débat politique s'est cristallisé autour du recul de l'âge légal de départ, de nombreux autres questions se posent. Si le projet de loi prévoit des mesures générales, celles-ci s'appliquent différemment selon les profils.



Tous les matins depuis le début des débats dans l'hémicycle, RTL vous propose d'envoyer vos questions à notre brigade. Les situations évoquées peuvent être proche de la votre. La réponse apportée pourraient donc vous intéresser.

Je vais avoir 65 ans et je suis toujours en activité. Depuis mes 62 ans, j'ai tous mes trimestres pour partir à la retraite.

Je bénéficie d’une surcote. J'aimerais savoir, si je bénéficierai de la même surcote jusqu'à 67 ans ? Alain

Oui Alain, vous aurez toujours une surcote autrement votre pension sera toujours majoré… si vous travaillez jusqu’à 67 ans…

donc au-delà de l’âge légal, et au-delà du nombre de trimestres requis pour la retraite à taux plein. Une surcote, cela signifie que le montant de la retraite de base augmente de 5% pour chaque année travaillé en plus. Donc dans votre cas Alain, vous bénéficierez d’une surcote de 25% si vous poursuivez votre activité jusqu’à 67 ans. Dans le projet de loi de la réforme des retraite aucune modification n’est prévue concernant le taux de la surcote.

J'ai entendu précédemment que dans le privé une femme bénéficiait de 2 ans par enfant pour sa retraite. Je n'ai pas entendu combien c'était dans le public. Il me semble que c'est 1 an. Pourquoi cette différence ? Sophie

Vous avez raison Sophie, il y a bien une différence entre les mamans qui travaillent dans le privé et celles qui travaillent dans la fonction publique. Pour tous les enfants nés depuis janvier 2004, l'écart s'est même creusé... Ce n'est plus que 2 trimestres qui sont accordés aux fonctionnaires au lieu de 8 trimestres dans le privé. C'est un des nombreux écarts de traitements au sein de la quarantaine de régimes de retraites que nous avons. Au fil du temps, les partenaires sociaux n'ont pas défendu les mêmes acquis sociaux. Et c'est un des objectifs de la réforme de rendre les statuts plus homogènes entre les différents droits familiaux (nombre de trimestres, prise en compte des enfants, dispositif de réversion) afin que tout le monde bénéficie des mêmes règles.

Xavier : J'ai travaillé durant 10 ans en Angleterre. Comment vont être comptabilisés ces trimestres ?

Alors Xavier, vos trimestres travaillés en Angleterre vont pouvoir être comptabilisés pour votre retraite… pour cela il faut récupérer votre relevé de carrière anglais…La caisse de retraite dont vous dépendez peut faire la démarche si vous le demandez… Globalement pour tous ceux qui ont travaillé à l’étranger, il est possible de rapatrier des trimestres… tout dépend des accords de sécurité sociale signés entre chaque pays et la France.

Dans tous les cas les trimestres rapatriés ne sont pas comptés comme cotisés… ce qui veut dire qu’il ne rentre pas dans le dispositif de carrière longues… Et cela ne changera pas avec la réforme des retraites. Pour toute information sur votre situation professionnelle à l’étranger vous pouvez aussi vous rendre sur le site du gouvernement cleiss.fr.

Bernadette : Peut-on acheter des trimestres pour partir à la retraite plus tôt ?

Oui, Bernadette, on peut racheter ses trimestres. Si vous avez plus de 40 ans, on va dire qu'il faut compter environ 4.500 euros par trimestre. Mais la somme que vous allez payer est en partie déductible de vos impôts sur le revenus. Il y a quand même des règles pour racheter un trimestre. Il faut que vous ayez commencé à cotiser.

Autrement dit, vous rachetez 3 mois si vous avez travaillé quelques jours sur la période. Sauf pour les années d'études que vous pouvez racheter intégralement. Sachez enfin que les postes occupés à l'étranger ne sont pas pris en compte et pas rachetables.

Bonjour je suis né en 1965, j’ai commencé à travailler en 1983. A quel âge de départ pourrai-je être en retraite ?

Jacky

Alors Jacky, avec la réforme, l'âge légal de départ recule. Il est fixé à 63 ans et 3 mois pour tous les français nés comme vous en 1965. Mais vous Jacky, vous avez commencé à travailler à 18 ans, en 1985… vous faites donc partie des carrières longues…avec la réforme : si vous avez cotisé 5 trimestres avant vos 20 ans alors vous pouvez partir 2 ans avant l'âge légal. Soit à 61 ans et 3 mois dans votre cas…Pour partir à cet âge là avec une retraite à taux plein, il faudra avoir travaillé sans interruption où du moins avoir cotisé 172 trimestres…soit 43 annuités.



Florent : est-ce que les alternants qui ont commencé à travailler tôt pourront bénéficier de carrières longues ?

Oui. C’est déjà le cas aujourd’hui : les trimestres d'apprentissage effectués avant 2014 comptent automatiquement comme des trimestres cotisés pour la retraite. Ils entrent donc dans le dispositif carrières longues et permettent de partir plus tôt (deux à quatre ans avant l’âge légal). Tout dépend du nombre de trimestres validés et de votre âge au moment de l’apprentissage. Avec la réforme il sera toujours possible de faire valoir ces trimestres dans le dispositif carrière longues…4 ou 5 trimestres cotisés avant 20 ans vous permettront de partir avant 64 ans…



Enfin le gouvernement propose dans un amendement que tous les trimestres d'apprentissage rachetés soient pris en compte dans le dispositif carrières longues. Car aujourd’hui ces trimestres servent à atteindre le taux plein, avoir une pension plus élevée et ne permettent pas de partir plus tôt en retraite.