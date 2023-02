Réformes des retraites : quels sont les critères de pénibilité ?

Une personne qui travaille dans un bureau toute la journée, les yeux rivés sur son ordinateur et qui développe par conséquent des problèmes de vue ou de dos, est-elle concernée par la pénibilité ? A priori, le travail de bureau n'est pas pris en compte dans ce calcul qui vous permet, en fonction de votre activité, de partir plus tôt à la retraite.

Trois critères de pénibilité, liés au rythme de travail, sont aujourd'hui pris en compte dans le texte proposé par le gouvernement : le travail de nuit, l'alternance des journées de travail de nuit et de jour en 3/8 ou 5/8 et le travail répétitif à la chaine. D'autres critères, liés à l'environnement de travail concernent les conditions extrêmes de température, de bruit ou de pression hyperbare.

Ces critères permettent de cumuler des points pour partir plus tôt à la retraite. La réforme prévoit que les branches professionnelles répertorient les métiers les plus exposés aux facteurs de risques ergonomiques, comme les postures pénibles, le port de charges lourdes, les vibrations mécaniques et la manipulation de produits chimiques, pour que les salariés concernés puissent bénéficier d'un suivi renforcé de la médecine du travail.

