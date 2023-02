TUTO - Réforme des retraites : posez vos questions audios à la brigade RTL

C'est le retour de la brigade RTL ! Vous pouvez pour poser toutes vos questions sur la réforme des retraites, nous y répondrons.

Pour poser vos questions maintenant, de façon enregistrée, vous pouvez aller sur l'application RTL. Dans l'onglet "En Direct", vous trouverez un grand encadré rouge intitulé "La Brigade RTL". Cliquez sur le bouton blanc "Posez vos questions". Vous arrivez alors sur une autre page, vous appuyez sur "Intervenez", puis "Participez vocalement". Vous voilà donc face à un gros bouton rouge, c'est là que vous allez enregistrer votre question sur la réforme des retraites, un message de 30 secondes, pas plus.

Si votre question est retenue, eh bien vous passerez à l'antenne et on y répondra. C'est très simple, ça prend 20 secondes et vous pouvez retrouver ce petit tuto sur les réseaux sociaux de RTL.

Sur l'application RTL, vous trouverez un grand encadré rouge intitulé "La Brigade RTL". Cliquez sur le bouton blanc "Posez vos questions" Crédits : RTL

Cliquez sur "Intervenez" Crédits : RTL

Puis "Participez vocalement" Crédits : RTL

Vous voilà face à un gros bouton rouge, c'est là que vous allez enregistrer votre question Crédits : RTL Précédent Suivant

