Qui est éligible à Pass’Sport, une aide de 50 € versée par la CAF pour la pratique d’une activité sportive ?

L'assurance maladie a lancé une grande campagne d'incitation à la pratique d'une activité physique régulière par les adolescents et pour accompagner cela, le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques propose une aide de 50 euros aux moins de 28 ans s'inscrivant dans un club de sport, Pass'Sport.

Cette réduction vise à aider les familles et les jeunes en difficulté financière à ne pas renoncer à la pratique d'un sport.

La Caisse d'allocation familiale détaille sur son site les bénéficiaires de cette aide. Il s'agit :

- des enfants nés entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016, bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire (Ars)

- des enfants nés entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016, bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (Aeeh)

- des enfants nés entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006, bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés (Aah)

Nouveauté cette année, l'aide Pass'Sport est également accessibles aux étudiants de moins de 28 ans, "à condition qu'ils bénéficient d’une bourse d’enseignement supérieur sous conditions de ressources financée par l’État, d’une aide annuelle du CROUS ou d’une bourse délivrée par le conseil régional pour les formations sanitaires et sociales", souligne la CAF.

Comment bénéficier de l'aide Pass'Sport ?

Les familles des enfants éligibles ont normalement reçu, au mois d'août, un mail de la part du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Pour les étudiants, ce mail sera envoyé au mois d'octobre. Ce mail contient un code confidentiel, qui devra être communiqué au club ou à l'association au moment de l'inscription pour bénéficier de ce coup de pouce de l'État.

À noter que l'aide de 50 € ne peut être utilisée qu'une seule fois, mais est cumulable avec les autres dispositifs, notamment mis en place par les collectivités. Pour vérifier que le mail ne se soit pas perdu ou pour récupérer votre code secret, il est possible de se rendre sur le site www.pass.sports.gouv.fr.

Est-ce que tous les clubs acceptent la réduction Pass'Sport ?

Cette réduction est valable pour une inscription dans une association ou structures affiliée aux fédérations sportives agréées par le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Dans les quartiers "prioritaires" et/ou soutenus par le programme "Cités éducatives", les associations agrées JEP ou Sport sont également éligibles.

