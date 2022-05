INVITÉ RTL - Brigitte Henriques : "On a besoin d'un ministère des Sports qui pèse sur les autres ministères"

La présidente du Comité national olympique et sportif français a indiqué qu'il fallait réelle "politique transverse par rapport aux sports, encore plus que ce qu'elle a été durant ce quinquennat". Concrètement, "il y a besoin d'avoir un ministère des Sports qui pèse quand ça doit aller au niveau de la santé. On doit travailler avec le ministère du Travail et de l'Économie. On doit pouvoir gagner des arbitrages pour mettre davantage de choses en place".

Brigitte Henriques rajoute : "Il faut une vision partagée. Dès que le ou la ministre des Sports sera nommée, qu'on puisse, avec l'ANS, avec le CNOSF, mettre tous les acteurs autour de la table, pour savoir qui fait quoi".

Concernant les compétences du prochain ministre, "il faut qu'il coche toutes les cases", à savoir qu'il connaisse très bien le monde du sport comme un ancien champion, mais également qu'il connaisse la politique. À l'évocation du nom d'Amélie Oudéa-Castéra, actuelle présidente de la Fédération Française de Tennis, Brigitte Henriques dit "qu'elle connaît bien la place du sport dans notre société, c'est tout ce que le mouvement sportif veut".



