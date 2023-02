Quand sera versée l'indemnité carburant de 100 euros ?

Depuis le début de l'année, le prix des carburants ne cesse de flamber à la pompe et remplir le réservoir de sa voiture devient de plus en plus compliqué pour certaines familles. Afin de soutenir les ménages les plus modestes, le gouvernement a mis en place une aide d'un montant de 100 euros.

Pour obtenir cette aide, il est nécessaire d'en faire la demande sur le site impot.gouv.fr, sans quoi aucun versement ne sera effectué. Cette demande doit ensuite être validée et cela peut prendre plusieurs jours : certains usagers se plaignent de n'avoir eu aucun retour dix jours après avoir déposé leur dossier.

Il faudra pourtant encore patienter "entre huit à dix jours" pour voir le virement arrivé sur son compte bancaire sous le libellé "INDEMN.CARBURANT" après la validation du dossier. "Il n’existe (donc) pas de date de versement commune pour l’indemnité carburant", explique la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).

Seulement, si dix jours après la validation de votre demande, vous ne voyez pas l'indemnité créditée sur votre compte bancaire, il est possible que la DGFIP ne possède pas votre bon relevé d'identité bancaire. Il est de ce fait conseillé de vérifier que vos informations soient bien à jour dans votre espace personnel.

