L'indemnité carburant de 100 euros versée à partir d'aujourd'hui prend le relais de la ristourne à la pompe. Elle est réservée aux salariés les plus modestes avec un revenu fiscal de référence inférieure à 14.700 euros par an. Le problème reste que sur les 10 million de Français éligibles, à peine 3.5 millions en ont fait la demande.

Dans une station des Hauts-de-Seine, à Malakoff, l'indemnité à la pompe ne parle pas à tout le monde : "J'en ai entendu parler aux infos, mais sans plus en fait", confie Lise, qui est en train de faire le plein de sa citadine et qui n'a pas encore pris le temps de vérifier si elle est éligible au chèque. Cette dernière, fonctionnaire, pense ne pas y avoir le droit. Les fonctionnaires, mais aussi les salariés et les travailleurs indépendants peuvent toucher cette aide ponctuelle.

À la pompe d'à côté, Sabrina n'est pas allée voir non plus si elle pouvait en bénéficier, persuadée de ne pas pouvoir y prétendre : "Je pensais que c'était pour les personnes en grande précarité, notamment les plus démunis, et je ne me considérais pas forcément dans cette tranche là", explique-t-elle. La jeune femme compte désormais vérifier sur le site des impôts, avant d'entrer son numéro fiscal, sa plaque d'immatriculation et faire sa demande avant le 28 février.

