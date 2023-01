INFO RTL - La consommation du Superéthanol-E85 en hausse de 83% en 2022

Considéré comme le carburant anti-crise, le Superéthanol-E85 continue sa progression. À tel point que ce carburant, qui était quasi marginal il y a encore quelques années, représente désormais 6,5% des essences consommées en France (contre 4% en 2021), soit plus de 854 millions de litres écoulés. Rarement un carburant n’a fait une telle percée en si peu de temps.

Et cela malgré son prix, qui a augmenté à la pompe. En effet, l’E85 a subi une hausse de près de 40 % en quelques semaines. Du jamais vu. Alors qu’il y a un an on le trouvait entre 70 et 90 centimes d'euros le litre. En moyenne on le trouve aujourd’hui à 1,11 euros. La semaine dernière, il a d'ailleurs augmenté de 0,8 centime par litre, comparé au SP95-E10, qui a pris près de 4 centimes.

Mais est-ce donc toujours plus rentable de rouler à l'E85 ? Oui, car malgré cette inflation, l’écart avec le SP 95-E10 reste de l’ordre de 65 centimes par litre : "Faire le plein de votre voiture à l'E85 reste donc avantageux", selon Nicolas Kurtsoglou, responsable carburant au syndicat national des producteurs d'alcool agricole, qui atteste d'"un écart de 24 euros par plein malgré la surconsommation de 20 %". À l’année, cela représente "435 euros d’économies pour 13.000 kilomètres parcourus et 670 pour 20.000 km", précise-t-il encore. Cerise sur le capot, la gratuité de la carte grise dans la quasi-totalité des départements.

Et de plus en plus de conducteurs passent à l’E85. Ainsi : 85.000 boitiers de conversions ont été installés l’an dernier, soit 3 fois plus qu’en 2021. Carton plein aussi chez Ford, qui est l’un des rares constructeurs à proposer des modèles de série, 6 au total. Avec plus de 30.000 immatriculations et 80 % des ventes. Au total, il s’est donc vendu l’an dernier en France 6 fois plus de modèles flex-E85 d’origine.

Enfin, on trouve de plus en plus de pompes qui distribuent ce carburant. Désormais, 3.300 stations distribuent de l’E85 (soit 36 % du territoire) une progression de 20 % en un an.

