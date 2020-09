Menus de la semaine : comment anticiper grâce au "batch cooking" ?

publié le 29/08/2020 à 05:55

Connaissez-vous le "Batch Cooking" ? Dans ce terme anglo-saxon, il faut y comprendre le fait de préparer tous ses plats de la semaine en une seule session. L'objectif est avant tout d'anticiper et d'optimiser son temps, tout en gaspillant moins. Une pratique en plein développement et qui offre aujourd'hui aux passionnés ou non de cuisine, une nouvelle façon de manger.

Pour Liguori Lecomte, chef du site CuisineAZ.com et auteur culinaire, il faut "entre deux et quatre heures pour réaliser ses plats de la semaine". Un principe qui peut vite s'adapter à plusieurs types de plats, tant qu'ils se conservent. "Il faut prendre le rythme en commençant par les plats principaux, mais on peut sans problème décliner cette pratique aux desserts" continue l'auteur culinaire.

Une façon de cuisiner qui évite également le gaspillage à outrance. "L'objectif premier est également de pouvoir réutiliser un aliment un deuxième jour dans la semaine, en le préparant différemment pour éviter d'avoir l'impression de manger le même repas deux jours de suite..." raconte Liguori Lecomte.

L'organisation est le maître mot

Pour faire du "Batch Cooking", il faut savoir à l'avance ce que l'on souhaite manger dans la semaine. Pour vous donner des idées, de nombreuses recettes existent en ligne, notamment sur le site CuisineAZ.com. Cuisiner en fonction des fruits et légumes de saison est également une solution. "Limitez-vous à trois ou quatre fruits de saison par semaine. Il y a beaucoup de façon de les cuisiner" rappelle Liguori Lecomte. Un moyen efficace de développer sa créativité.

En magasin, l'astuce est de ne pas se laisser tenter par d'autres produits. "Il faut repérer en amont les fruits de saison, avant d'aller au magasin les acheter. Se limiter à une liste permet de ne pas faire d'excès une fois sur place", conseille l'auteur culinaire.

La dernière question se trouve dans la conservation des repas durant la semaine. Là encore, l'organisation est de mise. Prévoir assez de place dans le congélateur afin de conserver aux mieux les aliments, et les décongeler dans le frigo le matin, afin de les réchauffer le soir...

Au sommaire également dans l'émission

Conso : Peut-on faire de bonnes affaires à la rentrée ?

Invitée : Armelle Levy, journaliste au service éco et conso à RTL

Alimentation : Comment cuisiner l’artichaut ?

Invitée : Solveig Darrigo-Dartinet, diététicienne et nutritionniste

Réagissez et retrouvez tous nos conseils, nos astuces, nos idées, nos bons plans et les recettes savoureuses et faciles de nos chefs sur nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram !

Nous Voilà Bien ! vous accompagne chaque samedi matin de 9h15 à 10h, de façon concrète et positive pour vous faciliter la vie !