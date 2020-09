publié le 19/09/2020 à 09:15

Ils sentent bons, sont parfois même des atouts de séduction... Le parfum s'apprécie, mais lorsque l'on en achète, de nombreux critères rentrent en jeu, en premier lieu le prix.

Comment choisir ses parfums ? Un bon parfum est-il forcément un parfum cher ? Une marque de parfum très connue est-elle gage de qualité ? "Nous Voilà Bien" a décidé de se pencher sur le sujet en compagnie de l'expert en parfumerie, Lionel Pailles.

Aujourd'hui, pour obtenir un parfum, d'une marque de luxe comme Hermès Chanel ou encore Guerlain, il faut en moyenne débourser 63 euros, contre 43 euros il y a une quinzaine d'années. Ce prix est essentiellement dû au développement du marketing autour des marques de parfums.

"Pour les grosses marques qui exploitent plus de matières premières que les autres, le prix peut se justifier, estime Lionel Pailles. Mais en achetant un parfum d'une grande marque, vous payez aussi le marketing autour du produit, comme l'égérie, le coffret, la réputation de la marque"... Un prix qui dépend donc en grande partie de l'aspect commercial autour du produit, mais est ce possible d'acheter un "bon parfum" sans pour autant dépenser une somme folle ?

"Il faut savoir ce que l'on priorise, entre l'odeur pure du parfum et l'image qui va avec, souligne Lionel Pailles. Si vous allez en grande surface, vous trouverez de nombreux parfums beaucoup moins chers, des marques moins connues, mais avec une bonne qualité". Finalement, tant sur le plan géographique que financier, pas besoin d'aller bien loin pour s'offrir un "bon parfum"...



Au sommaire de l'émission

Un bon parfum est-il forcément cher ?

Invité : Lionel Paillès, expert parfum et auteur.

Quels emballages peut-on vraiment mettre dans la poubelle recyclable ?

Invité : Jean Hornain, Directeur général de Citeo.



Comment cuisiner la pomme ?

Invitée : Sonia Ezgulian, cuisinière, auteur et journaliste.

Nous Voilà Bien ! vous accompagne chaque samedi matin de 9h15 à 10h, de façon concrète et positive pour vous faciliter la vie !