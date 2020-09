publié le 28/09/2020 à 15:26

De l’eau et des additifs. Ce sont les principaux composants retrouvés dans des tests de la CLCV sur plus de la moitié des produits végétariens et vegan. De quoi penser à une tromperie sur la marchandise. "L’eau, c’est tout à fait normal", tempère sur RTL Hubert Bocquelet, délégué général du Groupe d'Étude et de Promotion des Protéines Végétales.

Les protéines végétales étant à base de farine, il est compliqué de ne pas y ajouter de l’eau. "Notre corps humain c’est 70% d’eau, et le muscle c’est de la protéine animale et de l’eau", ajoute-t-il. Il rappelle que "les Français n’ont jamais autant aimé les protéines végétales qu’aujourd’hui".

"Ça répond aux recommandations nutritionnelles des pouvoirs publics", explique Hubert Bocquelet. Quant aux additifs présents, il assure qu’il "n’y en a pas plus dans ces produits là que d’autres".