Prix des carburants : que valent les applications comparatives ?

Du rouge à la pompe : les prix des carburants remontent en flèche depuis le début de l'été. Quelque 14 centimes de plus en cinq semaines pour le gazole, à 1,81 euro le litre en moyenne, et 11 centimes de plus pour le Sans Plomb 95, d'ordinaire à 1,90 euro le litre.



Comment faire des économies ? Certains utilisent des applications pour comparer les tarifs des différentes stations-service. RTL s'est prêté au test de ces outils, qui peuvent s'avérer utiles. Mais ce n'est pas la solution miracle.

Premier arrêt sur une aire d'autoroute. Le prix affiché pour 1 litre de Sans Plomb 95 est d'1.99 euro. "Il y a des applications que j'ai comparé avant de venir", confie une automobiliste au micro de RTL. "C'est un petit peu moins cher, c'est plus loin, mais ça vaut le coup", estime cette dernière après avoir fait un trajet supplémentaire pour trouver une pompe plus abordable. Au total, le consommateur gagne 2 euros sur un plein. Toutefois, l'économie réalisée est vite effacée car il doit parcourir 10 kilomètres en dehors de l'autoroute, et donc consommer plus de carburant.

Pour faire davantage d'économies, direction une autre station-service, annoncée moins chère. Le Sans Plomb 95, censé être à 1.85 euro le litre, est cette fois épuisé. Et selon Nathan, un jeune conducteur, cette déconvenue est loin d'être un cas isolé : "Je l'ai utilisée pendant la pénurie de carburant et ce n'est pas très efficace : les prix référencés n'étaient pas les bons, les stations fermées n'étaient pas notifiées", déplore le jeune homme à propos de l'une des applications promettant dénicher les bonnes affaires.

Pour consommer moins de carburant, il reste également les bonnes vieilles méthodes : rouler moins vite, ou éviter la clim, quand c'est possible.