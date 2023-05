Carburants : pourquoi la France est le seul pays d’Europe où les prix ne baissent pas

Les cours du baril sont revenus à leurs niveaux d’avant-guerre en Europe. Malgré cette baisse, le prix à la pompe en France reste toujours élevé. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, la grande distribution qui après avoir longtemps multiplié les opérations à prix coûtant cherche aujourd'hui à reconstituer ses marges donc à proposer moins de ristournes à la pompe. Hors la grande distribution, c'est la moitié des ventes de carburant en France.

Deuxième raison, une charge que doivent payer les pétroliers français. "En France vous avez une charge payée par les pétroliers entre autre, qui s'appelle certificat d'économie d'énergie. Ça sert à financer la rénovation énergétique des logements. Ces charges ont augmenté au premier janvier, donc ça, c'est encore quelques centimes de plus sur le prix du sans plomb", explique Francis Pousse, président "distributeurs de carburants" au syndicat Mobilians.

Troisième raison : le boom du bioéthanol. Ce carburant fabriqué à base de blé et de maïs dont les ventes ont grimpé de 83% en un an. "Les prix des matières premières agricoles ont augmenté. Ils servent à fabriquer les biocarburants. Ce surcoût a augmenté de quelques centimes par litre", indique Olivier Gantois, président de l'Union Française des Industries Pétrolières (UFIP) qui représente les pétroliers.

Ajouter à cela l'embargo sur le pétrole russe. "Ça a peut-être fait augmenter les prix de 1 centime, mais 1 centime plus 1 centime à la fin, on arrive à 7-9 centimes". Pour toutes ces raisons, le prix hors taxe en France est 16% plus élevé qu'avant la guerre en Ukraine.



