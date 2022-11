Prime inflation : êtes-vous concernés par le dernier versement ?

Réduire les allocations familiales de moitié pour les ménages qui gagnent plus de 4.500 euros par mois : c'est la suggestion du député socialiste Gérard Bapt pour renflouer les comptes de la Sécurité sociale.

Aide exceptionnelle destinée à compenser les effets de l'inflation sur le porte-monnaie des Français modestes, la prime inflation est versée directement sur le compte bancaire des bénéficiaires de prestations sociales telles que les APL, le RSA et l'AAH depuis septembre 2022. Soit près de 11 millions de personnes.

Trois versements ont jusqu'ici été effectués : le 15 septembre, les bénéficiaires de minimas sociaux et les étudiants boursiers ont donc reçu leur prime, suivis des bénéficiaires de l'ASS (Allocation spécifique de solidarité) et de la prime mensuelle forfaitaire le 27 septembre, et des allocataires de l'Aspa (Allocation de solidarité aux personnes âgées) le 15 octobre.

Mais certains éligibles n'ont pas encore reçu leur prime. Une quatrième et dernière date a donc été fixée par le gouvernement, il s'agit du 15 novembre. Sont concernés par cet ultime versement automatique de la CAF les bénéficiaires de la prime d'activité - au moins depuis juin 2022. Toutefois, pour ces derniers, le montant initial de la prime à l'inflation (100 euros et 50 euros par enfant à charge) sera ramené à 28 euros et 14 euros par enfant à charge.

