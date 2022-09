Prime inflation : pouvez-vous encore la toucher ?

Des billets et des pièces en euros (Illustration)

Le mardi 7 juin, la Première ministre Élisabeth Borne a annoncé une nouvelle indemnité inflation destinée aux foyers les plus modestes. Cette prime de rentrée exceptionnelle s'adresse aux familles modestes touchées par la hausse généralisée des prix liée à l'inflation. Une prime similaire, de 100 euros, avait déjà été versée à 38 millions de Français en début d'année.

Cette prime inflation s'élève à 100 euros, auxquels s'ajoutent 50 euros supplémentaires par enfant à charge. Elle est versée directement sur le compte en banque des 10,8 millions de foyers bénéficiaires depuis jeudi 15 septembre. Certaines personnes concernées ne l'ont toutefois pas encore reçue, c'est normal. Selon la situation de votre foyer, cette aide exceptionnelle n'est pas versée au même moment.

Si vous êtes bénéficiaire de la prime forfaitaire mensuelle ou de l'allocation de solidarité spécifique, vous toucherez la prime le 27 septembre. Pour les personnes âgées de plus de 65 ans percevant l'allocation de solidarité aux personnes âgées, le versement se fera à la mi-octobre. Les derniers à toucher cette prime sont les bénéficiaires de la prime d'activité qui vont la percevoir à la mi-novembre. D'ailleurs, ces derniers ne touchent pas 100 euros plus 50 euros par enfant à charge, mais 28 euros plus 14 euros par enfant.

