Laura est une jeune mère de famille de 26 ans, qui ne roule pas sur l’or. En janvier 2020, sa chaudière tombe en panne, en plein hiver. Comme elle doit également changer deux radiateurs vétustes, elle se renseigne sur la prime de rénovation énergétique. Bonne nouvelle : elle est éligible.

La jeune femme monte alors un dossier en urgence afin d’en faire la demande. Une fois les travaux réalisés, la prime doit en principe être versée sous quelques jours, conformément à la campagne de communication dont elle a fait l’objet. Mais il y a un hic. Alors que l’accès à cette nouvelle prime d’Etat, via l’ouverture d’un compte en ligne, est censé être un jeu d’enfant, en réalité c’est un vrai parcours du combattant.

En mai 2020, on lui confirme enfin qu'elle a le droit à 1.200 euros. Mais les bugs de la plateforme l'empêchent de faire sa demande de solde jusqu’en novembre. Depuis, elle n’a toujours pas touché un centime et son dossier est toujours en cours d’instruction. Bien qu’il soit complet, Laura attend qu’il soit définitivement accepté pour espérer un jour voir apparaitre le virement.

Un dispositif d'aide à la rénovation énergétique

La jeune maman a carrément dû contracter un emprunt pour faire ces travaux et elle a besoin de cet argent pour le rembourser en partie. L'équipe de Julien Courbet tente de lui venir en aide, en appelant l'Agence nationale de l'Habitat et le ministère de l'Ecologie.



Ma Prime Rénov (MPR) est un dispositif d’aide à la rénovation énergétique lancée en janvier 2020 par l’Etat, pour aider les foyers les plus modestes à l’origine (elle s’est ensuite élargie) à financer des travaux. Elle remplace le crédit d’impôt pour la transition énergétique et les aides de l’Agence nationale de l’habitat.





