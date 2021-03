Prévention routière : mise en place d'un système anti-contresens

publié le 27/02/2021 à 13:04

En ce jour de départ ou retour de vacances, gros plan sur un système inédit : le premier système anti-contresens sur autoroute, qui devrait éviter bien des collisions et des accidents. Ces derniers peuvent désormais être signalés dans nos voitures, pour tenter de mettre fin à un phénomène qui inquiète toujours les automobilistes.

En effet, le risque de se retrouver face à une voiture en contresens, existe bel et bien, particulièrement de nuit. On en dénombre pas moins de 400 par an et surtout, très peu sont interceptés. Le risque d'accident est donc élevé et un quart d'entre eux sont mortels. De plus, les accidents en contresens sont quatre fois plus graves, en raison du fait que la gravité soit liée aux chocs frontaux.

Et contrairement aux idées reçues, les personnes âgées ne sont pas impliquées plus que les autres dans ces accidents. Par contre, le conducteur a très souvent bu de l'alcool ou consommé de la drogue. À cela s'ajoutent la fatigue et l'inattention. Il faut savoir que la distance parcourue par près d'un tiers des véhicules circulants à contresens est d'environ 500 mètres, d'où l'utilité de ce nouveau système qui permet de nous alerter.

C'est Skoda qui annonce le premier l'arrivée de ce détecteur de contresens sur ses modèles. Une technologie qui a été mise au point par Bosch. C'est simple, pas besoin de caméra, cela fonctionne grâce à votre GPS, comme l'explique l'équipementier : "Cela peut se manifester par une alerte sonore ou un pictogramme sur votre tableau de bord. Mais ça existe aussi sur votre smartphone. C'est très, très simple. L'idée de prévenir aussi les secours".