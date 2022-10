ENQUÊTE - Inflation : le "panier RTL" en hausse de 24,62% sur un an

Les mois se suivent et se ressemblent pour le "panier RTL". Ce dernier a connu une nouvelle hausse, de 87 centimes (+3,02%), par rapport au mois de septembre. Depuis octobre 2021, date du premier relevé, le prix a grimpé de 5,87 euros (+24,62%) en un an. La hausse est conséquente depuis le mois de février et le début de la guerre en Ukraine.

En l'espace d'un an, la bouteille d'huile de tournesol a connu une augmentation de 66,3%. La bouteille est ainsi passée de 2,05 euros à 3,41 euros. Le podium des plus grosses hausses, entre octobre 2021 et octobre 2022, est complété par les carottes (+ 47%) et par le dentifrice (+42%). À noter, qu'entre le mois de septembre et celui d'octobre de cette année, le steak haché est le produit qui a subi la plus grosse hausse (+17,5%) en prenant 1,21 euro supplémentaire.

La liste des produits du "panier RTL" en hausse depuis un an

Huile de tournesol : +66,3%

Carottes : +47%

Dentifrice : 42%

Steak haché : + 33,55%

Café : +32,3%

Spaghetti : +24%

Lait : +23,5%

Céréales : +18,2%

Œufs : +16%

Sucre : +14%

Soda : 12,5%

Bonne nouvelle, si vous aimez les pommes, le prix du kilo de Royal Gala a baissé de 78 centimes (-29%) entre septembre et octobre de cette année. Au total, en l'espace d'une année, les pommes ont perdu 20%. Le moment semble parfaitement choisi pour réaliser des tartes et des compotes. Du côté des haricots en conserve, le prix de ces derniers a baissé de 4,7% depuis octobre 2021.

Le prix du "panier RTL" dans quatre villes françaises

Marseille : 34,64 euros/ +29% sur 1 an

Paris : 29,08 euros/ +30% sur 1 an

Lille : 27,93 euros/ +25% sur 1 an

Tours : 27,19 euros/ +14% sur 1 an

