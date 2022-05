Près d'un fruit sur trois produits en Europe est contaminé aux pesticides

Près d'un tiers de nos fruits et légumes sont contaminés par des dangereux pesticides. Voici le constat dressé par l'ONG PAN Europe dans un communiqué publié ce mardi 24 mai. Ainsi, les résidus de pesticides chimiques sur les fruits cultivés dans l'Union européenne ont augmenté entre 2011 et 2019. Si les États membres auraient dû en limiter l'utilisation au profit de produits de substitution, l'étude affirme que 29% des fruits frais étaient contaminés par des traces de pesticides chimiques en 2019, contre 18% en 2011.

L'étude de l'ONG PAN (Pesticide Action Network) Europe se base sur l'analyse de quelque 97.000 échantillons de fruits frais (pêches, fraises, cerises, pommes, etc.). Or depuis 2011, les États membres sont censés limiter autant que possible le recours à ces pesticides de synthèse comme les herbicides, fongicides, insecticides. Ils sont considérés comme les plus à risque. "S'il n'y a pas de mesures fortes, on ne voit pas comment cet objectif pourrait être respecté", a dit Salomé Roynel, de PAN Europe.

Quels sont les risques pour notre santé ?

L'ONG cite parmi les produits autorisés dont il faudrait absolument limiter l'usage le Tebuconazole, un fongicide toxique pour la reproduction. Destinés à détruire des organismes vivants jugés nuisibles, les pesticides sont susceptibles d'avoir des effets sur la santé humaine, en augmentant les risques de problèmes de fertilité voire de déclencher certaines maladies comme Parkinson ou cancers.

En 2021, une expertise de l'Institut français de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a conclu à "une présomption forte de lien entre l'exposition aux pesticides de la mère pendant la grossesse ou chez l'enfant et le risque de certains cancers". On peut citer les leucémies, tumeurs du système nerveux central.

Les fruits les plus contaminés sont les mûres (51% des échantillons), les pêches (45%), les fraises (38%), les cerises (35%) et les abricots (35%), sur les neuf années étudiées, ajoute l'ONG. Pour les légumes, la contamination est plus faible car ils sont moins sujets aux insectes et aux maladies. Ainsi, 13% des échantillons étaient concernés en 2019. Les légumes les plus concernés étant le céleri, le céleri-rave et le chou kale.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info