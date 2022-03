Comment se débarrasser des pesticides sur les fruits et légumes ?

Une nouvelle étude UFC Que Choisir révèle que plus de la moitié des fruits et légumes issus de l'agriculture conventionnelle serait contaminés par des pesticides. Un chiffre moins élevé pour les produits bios mais ces derniers sont souvent plus onéreux. Bons pour la santé, les fruits et légumes sont indispensables pour avoir une alimentation équilibrée. Alors comment faire pour éliminer les produits chimiques présents ?

Le moyen le plus efficace serait d'éplucher les fruits et les légumes avant de les cuisiner ou de les manger mais comme l'a rappelé Michel Cymes, dans une de ses chroniques, les nutriments sont principalement concentrés dans la peau des aliments. Avant de les manger, il est alors fortement recommandé de les laver afin de retirer le maximum de pesticides, antibiotiques eu autres substances toxiques très souvent présents sur la peau.

Comment ? Laver abondamment à l'eau froide les fruits et les légumes avant de les préparer. Il est possible de les faire tremper dans un mélange de vinaigre et d'eau ou si vous préférez, un mix d'eau et de bicarbonate de soude. Après les avoir laisser reposer une dizaine de minutes, il est impératif de les rincer à l'eau claire. Enfin, dernière option : faire blanchir vos aliments pendant quelques instants dans une eau bouillante.