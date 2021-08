Netflix augmente les prix de ses abonnements en France

C'est une première en France depuis plus de deux ans. La plateforme de streaming Netflix a dévoilé une nouvelle grille tarifaire pour la France ce jeudi 19 août et augmenté le prix de tous ses différents abonnements.

Comme le rapporte Le Journal du Net, l'offre dite Essentiel, qui permet d'accéder à Netflix avec un seul écran à la fois et sans images haute-définition, passe de 7,99 à 8,99 euros par mois. C'est la première fois depuis son arrivée en France en septembre 2014 que la plateforme se décide à toucher à ce tarif d'entrée de gamme.

L'offre Standard (deux écrans simultanés et la haute-définition) passe, elle, de 11,99 à 13,49 euros, soit une hausse de 1,50 euro par mois. Enfin l'offre la plus chère, dite Premium (quatre écrans en simultané et une qualité d'image jusqu'à 4K avec HDR), sera désormais proposée à 17,99 euros par mois, contre 15,99 euros précédemment.

"Si nous faisons du bon boulot et que nous offrons plus de valeur, avec toujours plus de productions originales (...) alors il peut y avoir une opportunité, occasionnellement, de demander aux membres de payer un petit peu plus dans certains pays", avait indiqué Greg Peters, le directeur opérations de Netflix, à l'automne 2020, au moment où la plateforme avait augmenté le prix de ses abonnements aux États-Unis.