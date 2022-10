Pouvoir d’achat : fruits et légumes moches, DLC courte… Comment faire des économies sur vos courses ?

L'inflation est devenue la première inquiétude des Français, selon un sondage BVA pour Orange et RTL. La baisse du pouvoir d'achat se fait aujourd'hui fortement ressentir au moment de passer à la caisse au supermarché. À titre d'illustration, le panier RTL, qui suit l'évolution des prix du quotidien en supermarché, a augmenté de 24,62% sur un an.

Différentes solutions existent si vous souhaitez faire vos courses sans vous ruiner. Plusieurs applications peuvent éventuellement vous intéresser comme Optimiam, Too Good To Go et Phenix, toutes disponibles sur votre smartphone. Celles-ci visent à limiter les invendus alimentaires des épiceries, supermarchés et restaurants. Chaque jour, les commerçants confectionnent des paniers à partir des produits invendus. Ces paniers sont ensuite revendus à moindre coût par ces plateformes.

Au sein des supermarchés, vous pouvez également retrouver un rayon dédié aux produits commandés ou produits en trop grande quantité dont les enseignes ne veulent pas se débarrasser. Cette initiative de Zéro Gâchis existe dans plus de 600 supermarchés en France, retrouvables sur leur site web.

Des produits propres à la consommation au meilleur prix

Si vous préférez choisir vous-mêmes vos produits sans passer par une application, tout en luttant contre le gaspillage et en faisant des économies, les magasins Nous Anti-Gaspi sont peut-être la solution idéale. Répartis dans l'ouest de la France, la région parisienne, Lille et Bordeaux, ces magasins proposent des produits jugés invendables en supermarchés classiques et pourtant propres à la consommation : des dates limite de consommation (DLC) trop courtes, des défauts d'emballage ou encore des fruits ou légumes à l'apparence indésirable.

Les fruits et légumes ont d'ailleurs connu un grand succès au début de l'année mais leurs prix ne cessent de grimper. Si leur apparence vous importe peu, vous pouvez alors acheter des fruits et légumes "moches". Souvent invendus en grande surface, ces derniers sont au cœur des projets de Curiosité et Hors-normes. Le premier est une supérette située dans le XIIIe arrondissement de Paris et le second propose des paniers de fruits et/ou de légumes à prix réduits, à travers toute la France.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info