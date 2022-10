Carburants : quand et comment la pénurie va-t-elle prendre fin ?

La crise des carburants va-t-elle prendre fin alors que ce vendredi 21 octobre marque le début des vacances de la Toussaint ? Trois des cinq sites de TotalEnergies reprennent le travail ce jeudi 20 octobre, la fin de la grève a été annoncée mercredi soir. Il ne reste aujourd'hui plus qu'une raffinerie complètement à l'arrêt, celle de Gonfreville en Normandie, la plus grosse de France. Vu les déblocages en chaîne, la situation devrait s'améliorer dans les prochains jours.

Du côté des stations-service, 20% manquent au moins d'un carburant, l'amélioration est là et elle devrait s'accélérer légèrement. Pour redémarrer une raffinerie, il faut compter quelques jours, puis quelques jours encore pour acheminer le carburant dans les dépôts et il faut ensuite que les camions-citernes acheminent ce carburant vers les pompes, un casse-tête logistique. Les zones les plus compliquées : la Bourgogne-Franche-Comté, l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour les départs en vacances, pas d'inquiétude, déjà parce que sur les autoroutes, la situation est dès ce jeudi quasi-normale : 90% des stations ont du carburant. Inutile donc d'aller faire votre plein trop tôt, c'est ce phénomène qui accentue l'engorgement des stations et les pénuries. L'idée n'est pas d'attendre d'être sur la réserve, mais au moins le dernier quart du réservoir.

