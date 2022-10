Retraites : un sujet prioritaire pour seulement 23% des Français, selon notre sondage

Les retraites ne sont pas le sujet principal de préoccupation des Français, au contraire. Selon un sondage BVA pour Orange et RTL, l’inflation s’impose clairement comme la préoccupation première de nombreux Français, très loin devant les retraites.

Parmi les différents problèmes qui se posent actuellement à la France, 48% considèrent en effet l’inflation comme prioritaire à leurs yeux. Conséquence de cette inflation, les salaires constituent le deuxième sujet prioritaire aux yeux des Français, cités par 39% d’entre eux, devant l’insécurité (35%) et le climat et l’environnement (34%), relégués au 4e rang.

Les retraites ne sont prioritaires qu'aux yeux de 23% des Français sondés. Cette préoccupation est ainsi placée en 7e position, derrière la santé (30%), l'immigration (24%) et la pauvreté (24%). Seules l'école (15%) et les violences faites aux femmes (13%) sont considérées comme moins prioritaires selon le sondage.



Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 1.001 Français, représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogés par Internet les 19 et 20 octobre 2022.

