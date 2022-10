Inflation : pourquoi le prix des produits laitiers devrait continuer d'augmenter

Le groupe Lactalis réclame une augmentation de ses produits en rayons en raison des coûts faramineux des productions de laits : +32% à cause de la crise énergétique et de l'augmentation du coût des transports.

Depuis un an dans les rayons, le beurre a déjà augmenté de 15%, les fromages, les yaourts et le lait de 6 à 8%. En concédant aux éleveurs avec qui ils travaillent une nouvelle hausse, Lactalis a aussi prévenu : il va falloir que la grande distribution augmente encore plus ses prix, comme chez nos voisins européens où l'inflation a été beaucoup plus forte.

"J'étais en Irlande récemment. Il n'y a pas un litre de lait à moins d'1,05 euro. En France, vous avez encore du lait à moins de 80 centimes le litre", dénonce Thierry Roquefeuil, président de la Fédération nationale des producteurs de lait. L'énergie, l'alimentation, il y a des choses qui ont augmenté de 50%. Employer un salarié en France, ça coûte deux fois plus cher qu'en Pologne ou en Espagne, donc la réalité des charges et des exploitations laitières fait qu'il y a une nécessité de revaloriser le prix, sinon des producteurs vont quitter le métier", ajoute-t-il.

À cause de la sécheresse cet été, de nombreux éleveurs ont réduit leurs troupeaux, vendu leur vache et la production a baissé. Tout est réuni pour que les prix des produits laitiers continuent d'augmenter.

