Les 4.200 laboratoires médicaux se mettent en grève illimitée à partir d'aujourd'hui. Ils ne veulent pas du coup de rabot de 250 millions d'euros que le gouvernement prévoit dans son budget de la Sécurité sociale pour 2023.



Les actes réalisés dans les laboratoires (prises de sang, analyses, dépistages) seront un peu moins remboursés que par le passé. 250 millions d'euros par an en moins pendant au moins 4 ans ce qui amènerait à 1 milliard d'économies pour les comptes de la Sécu. Hors de question, répondent les biologistes. Ils vont donc fermer pendant trois jours et décideront jeudi s'ils reconduisent ou non le mouvement.



Ont-ils tort de protester ? Soyons sérieux. On ne va pas en vouloir à l'État qui a tout payé rubis sur l'ongle pendant 2 ans d'essayer de rééquilibrer un peu ses comptes. La Sécurité Sociale est un modèle solidaire. Eh bien, demandons aux biologistes qui ont gagné beaucoup d'argent avec les tests de dépistage d'être solidaires.

Je n'en peux plus d'entendre les mêmes commentaires depuis 3 ans : l'État a cramé la caisse et c'est nous qui allons rembourser avec des hausses d'impôts. Si on veut éviter ça, commençons par mettre à contribution ceux qui ont vu leur activité bondir pendant le Covid.

Les labos ont fait des super-profits avec la pandémie

Selon le Ministère du Budget, les laboratoires ont gagné 7 milliards d'euros au cours des deux dernières années. En 2021, la Direction des études statistiques du ministère de la Santé indiquait qu'il y avait eu 168,2 millions de tests Covid réalisés dans les laboratoires biologiques. 48,8% étaient des tests antigéniques, l'autre moitié étaient des tests PCR. En 2021, un test PCR était facturé 43,89 euros en moyenne, selon le site service-public.fr. C'est 27 euros aujourd'hui.

Ces établissements ont très bien gagné leur vie pendant le Covid. Je veux bien qu'on vocifère sur les super-profits de Total-Energies. Je veux bien qu'on s'émeuve devant les milliards de CMA-CGM dans le transport maritime. Je veux bien qu'on s'évanouisse à la vue du salaire de Patrick Pouyanné. Mais, dans ce cas-là, ajoutons les labos.

TotalEnergies a mis en place une ristourne de 20 centimes jusqu'à mercredi, ça va lui couter cher, environ 200 millions d'euros. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour les labos ?

L'État a dépensé 424 milliards d'euros sur 3 ans pour protéger les Français du Covid (tests, hospitalisations, chômage partiel dans les entreprises, fonds de solidarité). Maintenant, l'État règle la note du chauffage, de l'électricité et d'une partie de l'essence : c'est bon.

Les labos sont prêts à faire un geste

Les laboratoires sont prêts à faire un geste de solidarité. Ils acceptent de verser une contribution exceptionnelle de 250 millions d'euros en 2023 car ils ont conscience d'avoir gagné de l'argent pendant le Covid. Les sénateurs viennent de voter un amendement en ce sens.

Et c'est vrai qu'ils ont répondu présent à un moment crucial dans le combat contre la maladie. 8,3 millions de tests réalisés la dernière semaine de 2021 avant le réveillon. Soit 282 par jour en moyenne dans chaque laboratoire du pays. C'est vrai aussi (je les comprends) qu'il faut se méfier d'un coup de rabot provisoire (pendant 4 ans) qui a tendance à devenir permanent quand Bercy rédige son budget. Mais faire grève, ne plus remonter les statistiques de contagion quand la pandémie n'est pas éteinte, non !

