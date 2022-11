INVITÉ RTL - Inflation : "On voit une petite accalmie, mais elle est là, forte et durable", affirme Bompard

Notre panier RTL enregistre ce mois-ci une hausse de 0,8%, la hausse la plus faible de ses derniers mois, preuve que l'inflation va peut-être moins peser sur le quotidien des Français. "Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'inflation est en train de se calmer", a tempéré Alexandre Bompard, Directeur général de Carrefour, invité de RTL ce lundi 14 novembre 2022.



"On voit une petite accalmie, mais elle est là, elle est forte, elle est durable", ajoute-t-il. Dans ce contexte, les grandes distributions, en l'occurrence Carrefour, ont certaines marges de manœuvre. "On est en mode combat", dit-il, voulant mettre l'accent sur "les marques propres". "La marque propre, c'est un produit où vous avez des coûts de marketing qui sont plus bas et un prix à l'achat inférieur de 20%", explique-t-il.

Ce nouveau contexte économique bouleverse les habitudes des consommateurs. "Ils viennent plus souvent, ils ont des paniers d'achat plus propres, ils achètent plus de marques propres, ils cherchent les bonnes affaires", explique Alexandre Bompard. "On est sur des baisses très fortes de la consommation des fruits et légumes, encore plus forte sur le poisson et la viande de bœuf", dit-il.

