Pourquoi les crêpes fast-food connaissent un tel succès

Et si elles étaient sur le point de détrôner les fameux Tacos ? Des centres villes aux centres commerciaux, des centaines de crêperies nouveau genre ont ouvert ces dernières années. Elles s’appellent "Paye Ta Crêpe", "Fête à Crêpe", "Eggette" ou "Crep’eat" et proposent une version fastfood de la traditionnelle galette bretonne : une version fourrée, à emporter et à très bas prix.

Leur modèle : un prix de base très attractif qui démarre à 3,5 euros et que les clients peuvent ensuite garnir comme ils le souhaitent façon tacos : cordon bleu, viande hachée, jambon … un choix de huit fromages et jusqu’à cinq sauces.

En version sucrée, oubliez la traditionnelle crêpe au sucre. Les best-sellers sont les crêpes fourrées au Kinder Bueno, aux Oréos ou aux M&M’s ! La dernière tendance : les Bubble Waffle, ces drôles de crêpes à bulles dont raffolent les jeunes adultes et les enfants. Grâce à cette offre qui cartonne chez les jeunes, ils arrivent à des tickets moyens de 15 euros en moyenne et encaissent près d’un million d’euros de chiffre d’affaires annuel.

>> Dans Capital, le podcast, Julien Courbet présente les enquêtes et les reportages du magazine de M6 en version audio. Révélations, éclairages, conseils…

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info