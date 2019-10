publié le 27/10/2019 à 07:02

Sous une grande halle couverte, tout l’univers du frais réuni : fruits et légumes, viandes et poissons, pains et fromages. Des produits frais à des prix ajustés, servis par des vendeurs professionnels.

Avec ce concept fort, voici comment Grand Frais a créé un empire en toute discrétion, ouvrant plus de 220 magasins en moins de trente ans. Et s’offrant même le luxe de devenir l’une des enseignes préférées des Français, aux côtés d’Amazon ou de Décathlon.

Sa conquête du marché est loin d’être finie car il s'ouvre encore une vingtaine de magasins par an. Un succès qui suscite désormais la résistance des commerçants locaux à chaque projet d’implantation. Derrière cette réussite se cache un homme: Denis Dumont, grossiste en primeurs devenu l’une des plus grandes fortunes du pays, tout en restant hyper secret.

L’astuce de Grand Frais pour se démarquer de ses concurrents : investir dans La compagnie des Fruits Murs. La filiale du groupe réceptionne les produits dans l’usine d’Albon dans la Drôme. Les produits passent dans une chambre froide où température et hygrométrie sont contrôlées et sont testés toutes les six heures en moyenne. Une fois le produit satisfaisant et jugé mûre, il peut partir en magasin.