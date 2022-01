Pourquoi la galette des rois sera plus chère cette année

Vers une pénurie de galette des rois ? Pas sur, mais la facture risque d'être bien plus salée, car le beurre se fait rare. Les boulangers peinent à s'approvisionner. Sans compter son prix qui grimpe de près de 25%. La principale raison, c'est la baisse de la production de lait.

Pour Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la Boulangerie Pâtisserie Française, "il n'y a pas que le beurre qui a augmenté, mais tous les produits laitiers. Mais dans certains endroits, on est en rupture totale de beurre". Face à cette pénurie, le prix a logiquement augmenté ces dernières semaines. "Le kilo de beurre se vend aujourd'hui 10 euros, le prix a pratiquement doublé au moment des fêtes", explique Dominique Anract.

Et pour le boulanger, la raison est toute trouvée : "On vend notre beurre plus cher à l'étranger et certains laits partent dans le fromage qui en a besoin". Pour remédier à cela, Dominique Anract demande la mise en place de "quotas".