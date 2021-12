On marche sur la tête. À cause de la hausse incontrôlée des prix du gaz et de l'électricité, pour certaines PME, il est désormais moins cher de louer un groupe électrogène, forcément très polluant.

Dans cet immense entrepôt de Villaines-la-Juhel en Mayenne, les machines tournent toute l'année. Des tonnes de bois découpés, plus de 400.000 palettes sont fabriquées au total. Les factures d'électricité sont assez élevées : plus de 90.000 euros par an. Mais là pour l'année prochaine, avec la flambée des prix, les chiffres sont affolants. Le gérant a même alerté le maire de sa commune Daniel Lenoir.

"Il m'a dit qu'il avait constaté une explosion de sa facture d'électricité, x10 à peu près. Comme il est assez gros consommateur d'électricité, ça lui pose un gros problème d'augmentation des charges et en conséquence, il s'interrogeait sur la manière de se fournir en électricité". Le patron a donc décidé de réunir ses équipes, une trentaine de salariés, juste avant les fêtes pour réfléchir à une solution. Un groupe électrogène au diesel alimentera les machines au moins pour quelques mois. Beaucoup moins cher, mais beaucoup moins écolo.

Tout cela met en lumière une chose : les prix de l'électricité sont encadrés pour les professionnels, mais pas pour les particuliers, ce que regrette Daniel Lenoir. "Ce n'est pas normal que les prix explosent de cette manière. Je sais qu'il y a une augmentation de l'électricité, c'est indiscutable. Il faut qu'il y ait une intervention publique pour qu'une régulation puisse être mise en place".

La demande en palettes explose. La société avait donc prévu d'acheter de nouvelles machines, mais avec ces hausses de charges inattendues, il va falloir repousser ses investissements.

