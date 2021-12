Les infos de 8h - Le prix du beurre s'envole en France

Alors que le prix du beurre a augmenté de 30 à 40% depuis cet été selon les boulangers, les crêpiers bretons tirent la langue. Dans cette pénurie mondiale, la tonne de lait a aussi augmenté de 1.000 euros, voyant les paysans totalement démotivés. "Il n'y a aucune motivation à faire plus de lait en ce moment. À la limite, faire moins de lait et dégager de la surface pour faire des céréales, on serait plus gagnants", explique Marie-Andrée Luherne, éleveuse de vache laitière et présidente du FDSEA du Morbihan.

Conséquence, les boulangers sont dans le pétrin. La dernière facture de beurre de Cécile Hervé à Saint-Pierre-Quiberon a augmenté de 10%, mais elle préfère sacrifier sa marge :"On arrive à tenir sans augmenter nos prix parce qu'on fabrique tout nous-même. La bûche de Noël ne va exploser (...) On a un croissant à 90 centimes d'euros, le pain au chocolat à un euro. Cela nous permet de garder les clients", constate-t-elle.

Un "fait rare" pour le patron d'une crêperie près de la Trinité-sur-Mer :"Le prix du beurre a augmenté de 25 à 30% en 10 ans, c'est une catastrophe. On a rajouté entre 10 et 25 centimes par crêpe", déplore-t-il. L'année prochaine, c'est la grande distribution qui pourrait être impactée. Les négociations annuelles sont en cours.

