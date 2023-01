Place du Marché (ex-Toupargel) met la clef sous la porte

Toupargel n'aura pas su se renouveler. Ou alors trop tard par rapport aux autres. La société est restée trop longtemps sur son cœur de métier : la livraison de produits surgelés à domicile. Le groupe s'adressait à un public rural vieillissant, qui choisissait ses surgelés sur catalogue pour ne pas aller faire des courses au supermarché à quelques kilomètres. Une clientèle qui achetait des produits congelés comme ils achetaient l'encyclopédie Tout l'Univers autrefois.

Au début des années 2000, le groupe rachète des concurrents comme Agrigel. En 2011, il fait appel à une star du basket, Tony Parker. Dans les années 80, Toupargel avait quasiment une agence par département. Un maillage territorial unique. En 2011, le groupe comptait encore 1,3 million de clients. En 2017, ils n'étaient plus que 238.000, selon une source citée par le journal Le Monde.

Par ailleurs, les habitudes des consommateurs ont changé au cours des années 2010, avec une volonté de manger sain, de manger bio et de manger frais. Le catalogue Toupargel était aussi devenu celui des produits surgelés qui se vendent moins. Car aujourd'hui, le poisson, la viande et la charcuterie sont en perte de vitesse. En revanche, les légumes et plus particulièrement les pommes de terre dominent les ventes. C'est ce que vous trouvez le plus facilement en grande surface. Et il est inutile de faire appel à un vendeur spécialisé pour ça.

Quelle différence avec Picard et Thiriet ?

Contrairement à ses concurrents du surgelé, Toupargel n'a pas su se diversifier, se cantonnant à la livraison. Picard et Thiriet ont créé leurs marques propres et ont ouvert des magasins pour que les clients viennent à eux. Ils se sont rapprochés des centres-villes, où le pouvoir d'achat est plus élevé.

Si tout n'a pas toujours été simple pour Picard, qui a connu de nombreux propriétaires au cours des 20 dernières années, il totalise aujourd'hui plus de 20% de parts de marché sur les surgelés.

Une mise à jour tardive

En 2020, Agihold, la société des frères Bahadourian, qui sont également actionnaires de Grand Frais, a racheté Toupargel. Le nom a changé pour sonner plus urbain et plus branché : Place du Marché. Un cybercommerçant, qui vendait aussi des produits frais assez haut de gamme. Mais il était sans doute trop tard pour changer vraiment l'image de la marque et ses habitudes. Et puis les places étaient solidement occupées par les grandes surfaces et par Picard.

La marque est arrivée en 2020, au moment du Covid et elle n'a pas pu s'imposer. Pendant ce temps-là, Picard, implanté dans toutes les grandes villes, voyait ses ventes bondir de 15%, car les Français stockaient de la nourriture congelée au début du confinement.

La liquidation peut-elle être évitée ?

Cela semble mal engagé. Aux dernières nouvelles, il n'y avait pas de repreneur. Les sites de préparation des commandes d'Argentan (déjà meurtrie par la fermeture de Moulinex), Montauban et Chalon-sur-Saône vont sans doute fermer.

