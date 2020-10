Peugeot : découvrez le nouveau 3008 hybride

publié le 11/10/2020 à 21:52

Montrés du doigt par les écologistes qui veulent les taxer, les S.U.V sont pourtant les voitures à la mode. Ils représentent près de la moitié des ventes le mois dernier. Le chouchou des français est le Peugeot 3008 qui se refait une beauté, avec une version hybride rechargeable lancée fin novembre.



Mais avant de parler du 3008 de Peugeot, petit retour en arrière, il y a 72 ans. Le 7 octobre 1948 au Grand Palais à Paris, Citroën dévoilait une certaine 2 CV. C'est Vincent Auriol, le président de la République, qui va donc le premier faire sa connaissance. Ensuite, la foule qui la trouve laide. Mais finalement elle séduit très vite. À tel point qu’à la fin de l’année suivante, en 1949, les délais de livraison atteignent six ans ! Sont prioritaires les paysans, les curés de campagne, les infirmières, les sages-femmes, les assistantes sociales, et les équarrisseurs.



En 42 ans de commercialisation, un peu plus de 5 millions de 2CV ont été vendues. Aujourd’hui, la petite Citroën fait partie de l’imaginaire français, au même titre que la baguette de pain ou la tour Eiffel.

La nouvelle 3008 est sortie

Le Peugeot 3008 est un best-seller du haut de ses 800.000 ventes. Pour garder son trône au sein des SUV, chouchou des français, il change de look. Tout comme son grand frère le 5008. Un lifting avec notamment une calandre agrandie avec des phares et des feux de jour façon "dents de lion".



Chez PSA, on observe une offensive sur l'hybride avec de grosses ambitions chez Peugeot : atteindre 20% des ventes. Ce 3008 hybride propose désormais deux motorisations : 300 chevaux en 4 roues motrices et 225 chevaux.

Quant à son autonomie, la voiture est rechargeable. Autrement dit, il faut la brancher pour alimenter les batteries. Peugeot annonce 56 kilomètres d'autonomie en mode tout électrique. En réalité, on peut rouler 45 kilomètres avec ce mode, sans être particulièrement zen au volant. Ce mode électrique permet a cette version du 3008 d'accéder sans problèmes aux centres-villes. Et pour pouvoir se rendre dans les zones à trafic limité, Peugeot a mis au point une astuce pour identifier la voiture : une petite LED bleue sur le rétroviseur.

Nouveaux systèmes de sécurité

Un hybride est plus lourd, car il embarque 300 kilos de batteries. C'est d'ailleurs tout le débat en ce moment, sur le poids de ces véhicules que les écologistes souhaitent taxer. Malgré son embonpoint il est vraiment agréable à conduire, son toucher et sa tenue de route sont impeccables. Et capable de sortir les muscles quand il le faut.

Et ce 3008 adopte aussi de nouveaux systèmes de sécurité. Exemple avec la vision de nuit. Ce système détecte la nuit aussi bien les piétons que les animaux jusqu'à 250 mètres.

Concernant le prix, il faut compter au moins 45.000 euros. Mais on arrive à une consommation inférieure au modèle classique, autour de 4/5 litres avec un coût d'entretien plus bas de l'ordre de 15%. Et il n'y a pas de malus étant donné qu'il dégage à peine 29 grammes de CO2. Vous bénéficiez encore d'un bonus de 2.000 euros, qui devrait être divisé par deux à partir du 1er janvier 2021.

Une entreprise offre des voitures à ses salariés

Une société chinoise spécialisée dans l'industrie du fer et de l'acier a décidé d'offrir des voitures neuves à ses salariés pour les remercier des très bons résultats. Montant du chèque : 62 millions d’euros pour offrir des Volkswagen et des Ford aux 4.116 salariés. La direction offre également la carte grise, les taxes et l’assurance du véhicule pour les cinq ans à venir.