Pollution : les voitures anciennes vont-elles devoir rester au garage ?

publié le 04/10/2020

Suite à l'annonce de plusieurs agglomérations de passer en zone à faibles émissions, des milliers de propriétaires craignent que leurs voitures anciennes doivent rester au garage. Potentiellement interdites, les voitures anciennes pourraient mêmes êtres contrôlées par un radar à l'entrée des villes.

Le gouvernement vient de publier un décret pour créer de nouvelles zones, celles où l'on doit avoir la vignette Cit'Air pour circuler. Un vieux diesel est donc interdit et une essence plus récente ou une hybride, un électrique, un véhicule GPL, autorisé. Après Paris, Lyon et Grenoble, sept métropoles, dont Aix-Marseille-Provence, Nice-Côte d'Azur, Toulouse, Montpellier-Méditerranée et Strasbourg, vont à leur tour mettre en place une zone à faibles émissions l'an prochain.

La Ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili a même annoncé une verbalisation automatique. La voiture qui ne doit pas entrer sera flashée un peu comme avec un radar de contrôle de vitesse et elle recevra une amende de 68 euros. Pour le moment, le détail de ce contrôle n’a pas été donné.

Pour que cela soit possible, il faudrait croiser le fichier des cartes grises avec une lecture automatisée des plaques pour savoir la date de mise en circulation du véhicule et donc s'il n'est pas trop polluant. Ce qui semble pas possible sans infraction préalable.