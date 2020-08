Citroën 2 CV : l'éternelle "deudeuche", un monument national français

publié le 13/08/2020 à 07:30

Pour ce nouvel épisode de Chassé-croisé, Christophe Bourroux nous emmène à bord d'un monument national, immortalisé dans le film Le Corniaud (1965), avec Bourvil et de Funès : la 2 CV. Dès sa sortie en 1948, elle aussi est déjà un star, car on l'achète souvent pour pouvoir partir en vacances à son volant.

La "deudeuche'" est une voiture fiable, très simple à réparer et aussi très sympathique, dont on peut enlever la banquette et disposant d'un toit découvrable. Jamais une voiture n'aura fait autant l'unanimité. Star, ouvriers, babas cool, patrons et même les gendarmes roulent en 2 CV.

Cette voiture mythique a été produite jusqu'en 1990. Il y a plus de 5 millions d'exemplaires. Elle fait partie des dix voitures françaises les plus vendues de l'histoire et d'ailleurs l'une des plus recherchées en occasion, encore aujourd'hui. Nul doute que vous allez certainement en croiser sur la route de vos vacances.

>> Chassé-Croisé, une série de sept épisodes sur les voitures mythiques qui ont pour la plupart bercé les trajets de nos vacances et de notre enfance, des 30 glorieuses à nos jours, de la National 7 à l'Autoroute du soleil. Un podcast RTL Originals.