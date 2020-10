Dacia présente une Sandero qui s'embourgeoise, mais qui reste un achat malin

publié le 03/10/2020 à 10:59

La Dacia Sandero, voiture la plus vendue en France auprès des particuliers avec deux millions d'unités écoulées, dévoile sa 3e génération. Plus belle, plus sûre et mieux équipée, la Dacia s'embourgeoise. Mais elle reste l''achat malin par excellence avec un prix imbattable de 8.690 euros ! Sandero pas chère donc, même si son tarif grimpe de 400 euros par rapport au modèle actuel.

Et la hausse est justifiée car cette Dacia s'enrichit. D'abord un style plus sympa, avec pour la première fois un éclairage à LED, un meilleur aérodynamisme, et toujours la simplicité. Même si on y ajoute pas mal de technologie emprunté à sa cousine Clio.

Parmi les petits plus, on retrouve la carte mains libres avec ouverture à distance du coffre, le frein à main électrique, la caméra de recul, le toit ouvrant, les aides au stationnement et un grand écran multimédia tactile, Et puis des choses très futées, malines. Comme sur la version SUV, la Stepway, Dacia propose d’ingénieuses barres de toit modulables dont le système a fait l’objet d’un dépôt de brevet

Voilà c'est tout ce que j'aime chez Dacia. Pas de trucs compliqués, d'électronique dans tous les sens. Toujours malin, Dacia est l'un des rares à proposer d'ailleurs le GPL sur sa voiture. Et fini le diesel.