publié le 10/10/2020 à 07:46

Citadine et hybride ! Voilà sur quoi a misé Toyota en dévoilant la quatrième génération de son modèle de voitures Yaris. Le constructeur automobile japonais a décidé de jouer sur le terrain de l'énergie électrique pour son tout nouveau modèle, la Yaris Première.

Ici, nous la retrouvons sur son terrain de chasse privilégié, le centre-ville. Elle s'y comporte parfaitement bien, elle se conduit les doigts dans le nez. L'engin est réellement agréable à conduire. Compacte, petite, la nouvelle Toyota Yaris se faufile absolument partout.

Surprise sur le capot, elle s'alimente désormais, 80% du temps, à l'aide de son moteur électrique, contre 50% auparavant. Ce mode plus respectueux de l'environnement prend tout son sens en ville, alors que les limitations de vitesse passent de plus en plus de 50 à 30km/h.

