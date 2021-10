Les infos de 8h - Automobile : le superéthanol fait de plus en plus d'adeptes

Il est donc présenté plus que jamais comme le carburant du pouvoir d'achat. Le superéthanol coûte aujourd’hui 68 centimes du litre contre 1,56 euros pour le sans plomb 95. Ce bio carburant fait de plus en plus d'adeptes, à tel point que les constructeurs investissent le marché à l'image du groupe américain Ford.

En effet, la marque lance en France tout une gamme de véhicules. Pour environ 150 euros de plus qu'un modèle classique, les automobilistes peuvent rouler à bord d'une voiture permettant de réaliser de sérieuses économies.

Si la consommation augmente de 20% avec le superéthanol E85, son achat est rapidement amorti selon Louis Carl Vignon, le président de Ford France : "Sur un Paris-Marseille, vous allez économiser une quarantaine d'euros et sur une distance annuelle de 10.000 km, il y a entre 400 et 500 euros d'économie sur le budget essence".

Cerise sur le capot, les automobilistes peuvent bénéficier de la gratuité de la carte grise dans la quasi totalité des départements et ce carburant est désormais disponible dans un tiers des stations en France.

Depuis le début de l'année, les ventes du superéthanol ont augmenté de 20% et si Ford est pour l'heure la seule marque généraliste à se lancer sur ce marché, les constructeurs français pourraient sauter le pas. Chez Renault, on préfère pour le moment parier sur le GPL avec Dacia, un autre carburant pas cher qui coûte 85 centimes d'euros le litre.

