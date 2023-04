Pénurie d'eau : comment laver sa voiture sans une goutte d’eau ?

Crédit : Benoît Durand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Ce jeudi 30 mars 2023, Emmanuel Macron a présenté son "plan eau", dans la commune montagnarde de Savines-le-Lac (Hautes-Alpes), destiné à améliorer la gestion de cette ressource essentielle. Le président a notamment demandé aux Français de consommer moins en période de sécheresse. Les tarifs de l'eau pourraient également être impactés dès cet été.



Des initiatives pour moins consommer existent déjà notamment quand il s'agit de laver sa voiture. Au total, 0,6% de l'eau consommée en France est utilisée pour le lavage des automobiles. La plateforme MeetWashing propose un service qui n'utilise pas une seule goutte d'eau.

Sur le parking de cette entreprise, un véhicule de fonction. Le coffre ouvert attend d'être nettoyé. Kim commence son travail par le capot avec un chiffon sans une seule goutte d'eau. "On va passer un premier coup pour enlever toute la poussière ou les saletés incrustées sous le véhicule. Maintenant, on va passer avec le produit d'origine végétale qui ne contient pas d'eau", explique l'employée.

L'intervention dure une quarantaine de minutes. La plateforme comptabilise aujourd'hui 1 millier de lavages par mois en France. "Le gros impact écologique, c'est qu'on économise plus de 200 litres d'eau à chaque nettoyage. Et même en termes de CO2, on fait également des grosses économies parce qu'on n'a pas d'infrastructures électriques comparé à une station de lavage classique", raconte Vianney de Villaret, co-fondateur de MeetWashing.

Le nettoyage complet est facturé 65 euros, les véhicules sont mieux lavés, mais moins souvent explique Carl, le responsable de la flotte automobile. "On ne va pas nettoyer autant qu'avec de l'eau par contre, le nettoyage est beaucoup plus détaillé", détaille-t-il. Sur les 300 voitures de cette entreprise, un tiers ne passe déjà plus par une station de lavage.



