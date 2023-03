Immobilier : les taux des crédits pourraient atteindre 4 % cet été

La folle remontée des taux de crédit immobilier. D'après le courtier VousFinancer, il pourrait atteindre 4 % dès cet été, enterrant définitivement la fin de l’ère des taux bas. Fini les 0,80 % sur 20 ans et les emprunts pas chers, depuis un an, les taux ont commencé à remonter, mais les chiffres deviennent vertigineux ces derniers mois. Les taux sont ainsi passés de 1,20 % en janvier 2022, à 2 % en octobre, puis à 3 % en mars 2023, pour atteindre 4 % autour du mois de juin, selon les prévisions. Pour retrouver des taux similaires, il faut revenir 11 ans en arrière.



Globalement, les taux remontent à cause de l’inflation, depuis le début de l'année 2022, ce qui coïncide avec la flambée du ticket de caisse en supermarché. Par conséquent, la banque centrale européenne, la banque de nos banques, a relevé ses taux directeurs pour freiner la hausse des prix. En janvier 2022, elle prêtait aux banquiers de l’argent avec un taux faible de 0,3 % affin qu'ils puissent prêter également aux particuliers avec des intérêts faibles en retour. Le but étant de doper la consommation et faire marcher l’économie.

Avec l’inflation galopante un changement brutal s'est opéré, puisqu'il faut limiter la consommation pour endiguer la hausse des prix.

La BCE a remonté à plusieurs reprises ses taux directeurs. Aujourd'hui, elle prête donc de l'argent à un taux de 3,5 %. Comme nos banques se calquent sur ce montant pour leurs propres taux, en prenant une petite part au passage, nous allons ainsi nous retrouver à emprunter à 4 %.

Moins d'emprunts

Ces taux dissuasifs vont ainsi augmenter l’intérêt de l’emprunt, et les consommateurs pourront donc moins emprunter auprès des banques. Par exemple, un couple qui gagne 4200€ par mois pouvait, avec un taux à 1 %, emprunter 300 000 euros, contre 250 000 euros actuellement et seulement 230 000 euros cet été avec un taux à 4 %. Ainsi, les Français doivent revoir leurs projets immobiliers à la baisse et acheter des surfaces plus petites. Soit 23 m² de perdu pour le prix moyen en France, si l'on convertit cette inflation à la taille des logements, ce qui correspond à l'équivalent de deux grandes chambres.



Conséquence attendue de la remontée des taux, les experts tablent sur 5 à 10 % de baisse de prix suite à cette inflation.

Il faut ainsi acheter sans plus attendre, même si un taux d'emprunt de 4 % semble colossal, la hausse ne semble pas prête à s'arrêter. De plus, si ces taux baissent dans le futur, il sera toujours possible de renégocier le taux.