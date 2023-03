Revalorisations des bourses d'étudiants : ce que changent les dernières annonces

Le gouvernement avait promis une réforme des bourses étudiantes... Mais auparavant, il sort le carnet de chèques ! Et c'est une bonne nouvelle pour les étudiants, au moment où ils sont de plus en plus nombreux à descendre dans la rue. L'unef et la Fage, les deux principales organisations étudiantes, se félicitent d'avoir obtenu 500 millions d'euros de revalorisations. "Une victoire !"

Il est toutefois normal que l'annonce tombe maintenant puisque nous sommes dans la période où les étudiants préparent leur dossier de bourses sur Parcoursup. Celles-ci sont attribuées sous conditions ressources et il fallait pouvoir afficher les nouveaux montants.

Or, tous les barèmes vont être modifiés, comme le précise la ministre, Sylvie Retailleau. "Avec l'effet barème, il y aura 35.000 nouveaux boursiers et 140.000 étudiants déjà boursiers vont monter à l'échelon supérieur", se réjouit la ministre. Cela représente, pour eux, une augmentation comprise entre 66 et 127 euros par mois.

En outre, les étudiants qui ne changent pas d'échelons verront, eux aussi, leur bourse augmenter puisque tous les échelons sont revalorisés de 37 euros par mois.

Le système des bourses étudiantes n'a pas été réformé depuis 30 ans et la première étape était donc cette revalorisation. Et la prochaine étape sera carrément la suppression des échelons, remplacés par un dispositif encore en discussion. Un projet prévu pour la rentrée 2024 ou 2025.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info