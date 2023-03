Pourquoi on ne trouve presque plus de bouteilles de Perrier au supermarché

Vous l'avez peut-être constaté ces derniers jours : il est de plus en plus difficile de trouver de l'eau gazeuse dans les supermarchés. Une observation corroborée par une étude du cabinet Nielsen IQ. Les eaux gazeuses deviennent rares. C'est le deuxième produit qui manque le plus dans les rayons. Et tout particulièrement le Perrier.

Cette raréfaction s'explique avant tout par le climat. Pour expliquer la pénurie de Perrier, le groupe invoque des événements météo intenses et cette alternance qu'on connaît entre longue sécheresse et fortes pluies. Il faut savoir que tout votre Perrier vient d'une seule et même source ! Elle est située dans le Gard, un département victime, comme beaucoup d'autres, de la sécheresse. Et donc de sources qui faiblissent.

L'autre gros problème, c'est encore la guerre en Ukraine. Pour faire de l'eau gazeuse, il faut du gaz, du dioxyde de carbone en l'occurrence. Or, pour le produire, on utilise soit de l'engrais, soit du gaz naturel. Cela tombe mal, dans les deux cas l'Ukraine est l'un des plus gros producteurs. On comprend mieux pourquoi d'autres marques d'eau gazeuses, comme San Pellegrino, sont dans la même situation.

Ajoutez à cela, les problèmes classiques du moment. Explosion des coûts de l'énergie, des matières premières, et, cerise sur le gâteau, des travaux dans l'usine Perrier. Bref, difficile de trouver votre fameuse bouteille verte en ce moment. Mais le groupe promet de régler le problème dans les meilleurs délais.

