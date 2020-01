Une hausse des prix des taxis à partir du 1er février

publié le 05/01/2020 à 12:41

C'est une annonce qui pourrait faire grincer les dents de nombreux utilisateurs. Le samedi 1er février au plus tard et sauf en cas de décision préfectorale pour anticiper, les tarifs des taxis vont augmenter dans plusieurs villes de France, comme le révèle le Parisien. Cette hausse des, qui a été publiée au Journal officiel à la fin du mois de décembre, concerne toutes les villes, avec des spécificités pour Paris, Toulouse, Nice, Lyon et Cannes.

Les forfaits entre Paris et les aéroports franciliens sont également revalorisés avec une hausse de 3 euros pour se rendre à Roissy depuis la capitale et 2 euros pour aller à Orly. Dans la capitale, les prix restent les mêmes pour la réservation immédiate (4€), à l'avance (7€) et les passagers à partir de cinq personnes (4€).

Partout en France, le coût de la prise en charge augmente et coûte désormais 4.18€ au maximum pour les clients. Le kilomètre passe désormais à 1.12€ et l'heure à 37.46€. Enfin, le prix minimum de la course passe à 7,30€.