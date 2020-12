publié le 17/12/2020 à 11:30

Pascale appelle pour un litige qui concerne sa maman de 87 ans, qui réside en Indre-et-Loire. Elle est très inquiète pour elle et essaye de l’aider depuis plus de deux semaines. Depuis le 27 novembre, cette personne âgée vit sans ligne fixe à cause d’une erreur de son opérateur. Son téléphone a été coupé du jour au lendemain, en raison d’un écrasement de ligne d’un autre opérateur.

Ni Pascale, ni sa mère ne sont à l’origine de cette opération. Mais le problème est bien plus grave. Cette ligne fixe est connectée à un système de téléassistance médicale d’urgence pour les personnes âgées. Grâce à un boîtier autour du cou qu’elle porte en permanence et qui est relié au téléphone, en cas de chute, cette solution prénommée "présence verte", permet d’appeler les secours. La mère de Pascale a absolument besoin de ce système, car elle vit seule et a fait un AVC il y a quelques mois.

Malgré près de 22 appels et 8h de communication avec le service client, rien ne bouge. Pascale s'inquiète tous les jours pour sa mère qui peut tomber d'une minute à l'autre et rester livrée à elle-même. Depuis que son dispositif est désactivé, sa mère est terrorisée et n’ose plus bouger, car elle a des vertiges. Si elle tombe, personne ne l’entendra. Pascale ne sait plus quoi faire. Il y a urgence, car le téléphone de sa mère est sa ligne de vie ! Julien Courbet tente, avec toute son équipe, de joindre l’opérateur pour rétablir immédiatement la ligne de la maman de Pascale, ou à défaut, qu'une solution soit trouvée dans les plus brefs délais.

