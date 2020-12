Coronavirus : leur mariage est annulé, ils cherchent à se faire rembourser

publié le 16/12/2020 à 12:07

Margaux a 30 ans et travaille dans le marketing. Avec son compagnon, Julien, ils préparent depuis presque deux ans, le plus beau jour de leur vie : leur mariage. L’année dernière, alors qu'ils sont à un salon spécialisé, ils flashent sur un domaine dans le Gers, niché au cœur de la nature. Traiteur, salle de fête, logement, cadre idyllique… Ils s'y voient déjà !

Entre mars 2019 et février 2020, ils versent 3.155 euros d’acompte. Mais arrive entre temps la pandémie de Coronavirus. Le mariage, prévu le 10 octobre avec environ 90 convives, n’est cependant pas déprogrammé. Le 28 septembre, un arrêté préfectoral interdit les rassemblements de plus de 10 personnes. Dès le lendemain, le gérant du domaine confirme toutefois le maintien de l'événement, et ce, dans les configurations prévues par le contrat. En effet, il aurait annoncé vouloir faire une demande de dérogation auprès de la préfecture.

Rassurés, Margaux et son compagnon règlent alors le solde restant, soit environ 8.810 euros. Mais surprise, le jour du règlement, le gérant rappelle et annonce finalement que le mariage ne pourra pas se faire dans les conditions initialement prévues. Désormais, il propose soit un report à une seule et unique date, soit une annulation aux dépens du couple !

En conséquence, la journée de rêve de Margaux et son compagnon n'a pas lieu, et ils n'ont aucune visibilité sur les prochains mois. Ce qui devait être le plus beau jour de leur vie est désormais un cauchemar à organiser. Julien Courbet et son équipe tentent de joindre le gérant du domaine pour qu'il rembourse les sommes versées, ou à défaut, accepte un report à une autre date que celle qu’il impose.

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le Facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr