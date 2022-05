OGM : qu'en est-il en Europe et en France ?

C'est une première en Europe. Le Royaume-Uni s'apprête à autoriser la culture et la commercialisation de nouveaux OGM (organismes génétiquement modifiés). Après plusieurs mois de consultation, le gouvernement britannique devait rendre public son projet de loi à ce sujet (le Genetic Technology Bill) ce 25 mai 2022.

Selon les informations de nos confrères du Monde, le texte de loi ne concerne que des plants dont le génome a été localement modifié en utilisant des technologies récentes consistant à activer ou à désactiver des gènes en prélevant une petite partie de l’ADN. Le projet de loi exclut ainsi la commercialisation de plantes dont le génome aurait été transformé par l’ajout de gènes, provenant parfois d’espèces complètement différentes.

Pour Boris Johnson, le Premier ministre britannique, pouvoir cultiver des OGM est un des bénéfices du Brexit, l’Union européenne continuant à interdire la plupart des cultures d’espèces génétiquement modifiées. "En dehors de l’UE, nous sommes désormais libres de suivre la science. Ces technologies de précision vont nous permettre d’accélérer la sélection de plantes ayant une résistance naturelle aux maladies et tirant mieux parti des nutriments du sol afin d’obtenir des rendements plus élevés avec moins de pesticides et d’engrais", a ainsi vanté George Eustice, le ministre de l’environnement et de l’agriculture britannique dans un communiqué publié le 25 mai.

Une centaine d'OGM importés autorisés à la commercialisation en France

À l'image du Royaume-Uni, la culture et la commercialisation d'OGM se développent-elles en France ? Cela n'est pas d'actualité. La culture des OGM à des fins commerciales est interdite en France depuis 2008. Aucune expérimentation de plante génétiquement modifiée au champ n'est actuellement autorisée en France. Le dernier essai en France remonte à 2013 et depuis aucune demande d'autorisation n'a été déposée.

En revanche, une centaine d'OGM et/ou leurs produits dérivés sont autorisés par importation et sont utilisés pour l'alimentation humaine et animale. Ces autorisations concernent le maïs, le soja, le colza, le coton ou encore la betterave sucrière. Les OGM autorisés à l'importation et à la mise sur le marché dans l'Union européenne sont donc également autorisés en France pour les mêmes usages. Leur commercialisation est cependant soumise aux exigences prévues de la réglementation européenne, notamment en ce qui concerne les règles de traçabilité et d'étiquetage.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info